Yeni koronavirüs araştırmasıyla ortaya çıktı! 4 kat daha ağır geçiriyorlar

İskoçya’da yapılan araştırmaya göre, diyabet hastalarının koronavirüsten diğer hastalara göre daha fazla etkilendiği açıklandı.

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İskoçya’da ilk vakanın görüldüğü 1 Mart’tan 31 Temmuz’a kadar Covid-19 virüsünü kapan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, virüsü kapan bin 82 diyabet hastasının yaklaşık yüzde 90’ının hastalığı daha ağır geçirdiği açıklandı. Daha önce yapılan araştırmalarda İngiltere’de Imperial College of London tarafından yapılan bir araştırmada, ülkede corona virüs vakalarının zirveye çıktığı Mart ve Nisan aylarında çocuklarda görülen tip 1 diyabet hastalığının neredeyse iki katına çıktığı belirtilmişti.

Ağır geçirme olasılığı 4 kat daha fazla

İskoçya’da yaklaşık 320 bin diyabet hastasının bulunduğu açıklanırken bunlardan bin 82’sinin (yüzde 0,3) enfekte olduğunun altı çizilirken kalan 5 milyon 143 binlik nüfusun 4 bin 81’inin (yüzde 0,08) enfekte olduğu açıklandı. Şeker hastalarının corona virüs geçirme olasılığının şeker hastası olmayanlara göre dört kat daha fazla olduğu açıklanan araştırmada, ölüm oranlarının da aynı seviyede olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) tahminlerine göre ise 2020 yılında geçtiğimiz yıllara göre diyabet sebebiyle ölümlerin yüzde 15’in üzerinde artacağı açıklanmıştı.