Fenerbahçe'nin istediği Zinckernagel ilk kez konuştu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel, "Türkiye'den ilgi çok ama bu sefer olacağını sanmıyorum" dedi.

Abone ol

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 7 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, Konyaspor maçıyla başlayan kötü gidişe dur diyemedi ve kısa sürede 4 mağlubiyet birden aldı. Bu kötü serinin ardından Medipol Başakşehir'i mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe, 15. haftayı bay geçti ve ligde 5. sıraya kadar geriledi.

Gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren Fenerbahçe, listesini de belirledi. Sarı-lacivertlilerin defans hattına yapacağı takviyelerin yanı sıra, kanat ve forvet bölgelerine de transfer yapmak istediği biliniyor.

Kanarya'nın listesindeki isimlerden birisi de Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'di. Norveçli futbolcu, geleceğine dair ülke basınına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'den ilgi çok ama bu sefer olacağını sanmıyorum"

Türkiye'ye gidip gitmeyeceği konusuna net bir cevap veren Zinckernagel'in, Ajansspor'un derlediği açıklaması şu şekilde; "Türkiye'den ilgi çok ama bu sefer olacağını sanmıyorum"

31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti

Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.