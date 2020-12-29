Abdullah Avcı'nın transfer etmek istediği iki isim
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ve Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in transfer edilmesini istedi.Abone ol
Trabzonspor transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, Celta Vigo'da forma giyen eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile temaslara başladı.
Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Okay'ın kulübü ile görüşmeler sürerken G.Birliği Berat için 5 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Diabate, izinsiz olarak ülkesine gitti. Bordo-Mavililer, Malili oyuncu için noter tespiti yaptırdı.
Bu sezon Trabzonspor'da yeteri kadar şans bulamayan Hüseyin Türkmen ile taraftarın eleştirdiği isimlerden Abdülkadir Parmak'a teklifler geldiği belirtiliyor.