Abdullah Avcı'nın transfer etmek istediği iki isim

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ve Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in transfer edilmesini istedi.

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Trabzonspor transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, Celta Vigo'da forma giyen eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile temaslara başladı.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Okay'ın kulübü ile görüşmeler sürerken G.Birliği Berat için 5 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Diabate, izinsiz olarak ülkesine gitti. Bordo-Mavililer, Malili oyuncu için noter tespiti yaptırdı.

Bu sezon Trabzonspor'da yeteri kadar şans bulamayan Hüseyin Türkmen ile taraftarın eleştirdiği isimlerden Abdülkadir Parmak'a teklifler geldiği belirtiliyor.