BIST 1.441
DOLAR 7,41
EURO 9,07
ALTIN 448,34
HABER /  GÜNCEL

Tablet başvurusu formu MEB 2020 doldurma nasıl olur?

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler online eğitime devam ediyor. İmkanı olmayan öğrenciler için ise MEB ücretsiz tablet dağıtımlarına devam ediyor. Peki MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl olur, başvuru formu doldurma gerekli mi MEB son bilgileri verdi.

Abone ol

Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle eğitimlerine online olarak EBA üzerinden devam ediyor. Uzaktan eğitim hayatını sürdürmek isteyen binlerce öğrenci internete ve tablete ihtiyaç duyuyor. MEB, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıyor. Peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ücretsiz tablet başvurusu yapma: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.

Korona virüs salgını sürecinde internet ortamında devam eden "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" bu kez Elazığ’daydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da görev yapan meslektaşları ile video konferansla buluştu. Bakan Selçuk burada öğretmenlerin isteklerini dinledi. Kentte meydana gelen deprem sonrası çalışmalarını başlarıyla yürüten öğretmenler, pandemi sürecinde özellikle köy okulları için tablet ve bilgisayar dağıtımında öncelik istedi.

Konferans sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Deprem sonrasındaki eğitim seferberliğini başarıyla sürdüren Elazığ’daki meslektaşlarımlaydık bugün. Tablet bilgisayar ve internet dağıtımında pozitif ayrımcılık istediler. Tablet yüklü bir tırın yarın yola çıkacağını paylaştım. İllerde desteğe devam, yarın 3. fazı açıklayacağız” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Asvel
Altın mı alınır ev mi? Piyasa uzmanı İslam Memiş hesap kitap yaptı tavsiyesini açıkladı
Gelecek Partisi'nde yeni kriz! 5 ilçe teşkilatı daha topluca istifa etti
Yeni koronavirüs araştırmasıyla ortaya çıktı! 4 kat daha ağır geçiriyorlar
Kovid-19 ile mücadelede tedbirler sonuç getirdi! Ağır hasta ve aktif vaka sayısı düşüyor
Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti
Ekonomik güven endeksi açıklandı! Yüzde 3.5 azaldı
Tamer Karadağlı evlilikleri ilk eşi kimdir?
Mersin'de tapu müdürlüğünde 1 milyon liralık dublörlü vurgun yaparken yakalandılar
2021 Emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu
Yorumlar