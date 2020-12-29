Yılbaşından önceki gün tatil olur mu perşembe tatil mi?

2021 yılı için geri sayım başladı yılbaşı yaklaşıyor. Milyonlarca vatandaş yılbaşı tatili kaç gün ve 31 Aralık tatil mi, mesai var mı araştırması yapıyor. Mevzuata göre 31 Aralık perşembe tam gün olacak, tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 cuma günü ise resmi tatil. Fakat bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında durum farklı.

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Yılbaşı için geri sayım başladı, 2021 yılına girmek için artık günler kaldı. Yılbaşı bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında geçecek ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşın kafası karışık, birçok vatandaş yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık perşembe tatil mi, öğleden sonra mı tatil araştırması yapıyor. İşte yılbaşı tatili hakkında tüm merak ettikleriniz...

Bu sene Türkiye de tüm dünya gibi yılbaşına kısıtlamalar ile girecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı tatili 4 gün oldu. Yılbaşı yasağı 31 Aralık perşembe saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki ya 31 Aralık'ta mesai ya da online dersler olacak mı?

Yılbaşı tatili kaç gün olacak: 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü: Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Bu sene yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak.

1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı kısıtlama detaylarını şu bilgilerle yayımladı;

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

Hafta Sonları Balıkçı/Balık Tezgahları 10.00-17.00 Saatleri Arasında Açık Olabilecek

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.