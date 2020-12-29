Emine Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! Leblebi ile uğurladık

Köpeği Leblebi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yolcu eden Emine Erdoğan, “Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan yüzleri gülümseten bir paylaşım geldi. Evlerinin önünden bir kareyi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınlayan Erdoğan, binlerce beğeni aldı. Hayvan barınağından sahiplendiği engelli köpeği Leblebi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yolcu eden Emine Erdoğan, “Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık” notunu yazdı.

Erdoğan da paylaştı

Emine Erdoğan’ın paylaşımı yüzlerce yorum alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kareleri Twitter adresinden beğeniye sundu.