Yılbaşı yasağı marketler açık mı saat kaçta açılıyor?

2021 yılına girmeye günler kala birçok vatandaş bu sene ilk kez yaşanacak olan yılbaşı yasağı hakkında merak edilenleri araştırıyor. 81 ilde geçerli olacak olan yılbaşı yasağı 31 Aralık perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Peki yılbaşı yasağında marketler açık olacak mı, saat kaçta açılacak?

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Geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da yasağın detaylarını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, yılbaşı öncesi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına yönelik karar alınmıştı. Dört gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar da yasağın kapsamını ve yasaktan muaf olacak kişiler ile kısıtlamanın ilk gününün ne zaman olduğu gibi ayrıntıları araştırıyor. 81 ile gönderilen genelgede, kısıtlamanın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede, kısıtlamanın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden kritik başlıklar;

Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı

Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak

Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.