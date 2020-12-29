Manavgat'ta kısıtlamada alkollü araç kullanırken yakalandı sözleri şaşırttı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken yakalanan Zafer Soğancı, trafik ekiplerine "Ben böyle bir şey yapmazdım komutan. Avratla evde kavga ettim, öyle dışarı çıktım" diyerek kendini savundu.

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Manavgat ilçesi Çakalderesi mevkiinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir kişinin tehlikeli şekilde otomobil kullandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçe merkezinde ara sokaklarda yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda 07 NA 2246 plakalı otomobili, Hastane Caddesi ve Güneylioğlu Caddesi'nin kesiştiği noktada bekçiler durdurdu.

Olay yerine sevk edilen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde Zafer Soğancı olduğunu belirlenen sürücüye, alkol testi yapıldı. Zafer Soğancı'nın 2.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsü Zafer Soğancı, polis memurunun hazırladığı tutanağı imzalamaya yanaşmadı. Soğancı, "Komutan, ben böyle bir şey yapmazdım. Avratla evde kavga ettim ve sokağa çıktım. Asla böyle bir şey yapmazdım, beni kurtar toprağım" diyerek kendisini savundu

Zafer Soğancı'ya 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' ve 'maske takmamak' suçlarından toplam 4 bin 50 TL idari para cezası uygulanırken 'alkollü araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'tehlikeli araç kullanmak' suçlarından da 1804 TL ceza uygulandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Zafer Soğancı'nın sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konulurken, otomobili bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.