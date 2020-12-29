Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'ndan Osman Kavala kararı! İhlal edilmedi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) Osman Kavala ilgili son dakika kararı geldi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Gezi Parkı davasından beraat eden ve tahliye edilmesine karşın, casusluk suçlaması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verilen Osman Kavala, "kişi hak ve özgürlüğü güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

15 Aralık'ta o başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü, dosyayı Genel Kurul'a sevk etme kararı almıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu bugün karara bağladı.

Daha önce yaptığı başvuru da reddedilmişti

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bir bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti.

Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı..