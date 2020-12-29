Aşı gönüllüsü Rektör Özlenen Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok

ÇİN aşısını gönüllü olarak ilk yaptıran isimler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Yüzde 60'ımız eğer aşı olmaz ise, bununla savaşma şansımız yok. Ben aşıya güveniyorum. Ya aşı olacağız ya Covid olacağız" dedi.

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Çin'den getirilen, Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp, aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşı karşıtları veya aşıya karşı güvensizliği olanlara seslendi.

"Çok iyi hissediyorum kendimi"

Daha önce, yaptırdığı 2 dozun ardından antikorlarının çok yüksek seviyede olduğunu açıklayan Prof. Dr. Özkan, “Ben ilk gönüllüydüm, hatta Faz3'e girerken gönüllü olmam gerektiğini düşündüm. Sonuçta bir şeyi buraya getirtiyorsunuz ve siz olmuyorsunuz, bu çok da vicdana uygun değil. Bu anlamda çok iyi hissediyorum kendimi. İki doz aşı yapıldı ama Faz3 hala devam ediyor, kırılmadı. Faz3 kırıldıktan sonra kime aşı denk geldi kimin antikoru var, bunu daha iyi göreceğiz. Ama Endonezya'dan aldığımız bilgilerde aşının çok güvenli olduğu, çok ciddi yan etkilerinin olmadığı. Bizde de gördüğümüz kadar çok ciddi miktarda yan etkimiz yok. O güzel bir şey" dedi.

"Ya aşı olacağız ya Covid"

Aşı karşıtlığı veya güvensizliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Özkan, “Yeni olan her şeye insanoğlu bir şekilde uzak mesafe koyabiliyor bazen. Ben bunu doğal karşılıyorum. Ama insanlar gerçeği gördükçe buna ısınacak ve bir süre sonra bence aşı karşıtlığından sonra aşıyı bulma savaşına girecek. Ben sürecin en kısa zamanda bu yönde evrileceğini düşünüyorum. Ben aşı olduğum için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, şu anda sadece çocuklara yapamıyoruz. Çocuklar dışında bence bütün gruplar Sağlık Bakanlığı ve firmanın endikasyon koyduğu herkesin olması gerekiyor. Çünkü yüzde 60'ımız eğer olmaz ise bununla savaşma şansımız yok. Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız ya kovid olacağız" diye konuştu.

300 gönüllü var

Aşıyla ilgili hastane yetkililerinden yapılan bilgilendirmede ise şu anda 300 gönüllünün katıldığı, bir kısmının ikinci doz aşılarının da yapıldığı belirtildi. Rektör Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ilk dozu olduktan sonra çok ciddi talep oluştuğu da belirtilen açıklamada, “Çok ciddi bir yan etki görmedik. Bir sorun da yaşamadık, son derece güzel çalışmalarımız hala yürüyor" denildi.