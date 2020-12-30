Eskişehir'de yıllardır hiçbir eşyayı atmıyor! Biriktirdikleri görenleri şaşkına çevirdi

Hiçbir şeyi atmadığını belirten Çakır "Kibrit ve peçete gibi koleksiyonları belki de hepimiz yapmışızdır. Elime geçen hiçbir şeyi atmam. Kırka’nın geçmişi ile ilgili ne varsa onların hepsini toplayıp gelecek kuşaklara yansıtmak istiyorum." diye konuştu.