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Erdoğan'ı mesaiye eşi Emine Erdoğan ve barınaktan sahiplendiği 'Leblebi' uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan ve barınaktan sahiplendiği köpeği Leblebi ile mesaiye uğurladı. Emine Erdoğan, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı. Engelli olan 'Leblebi'nin keyifli hali ise dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 

"Cumhurbaşkanımızı 'Leblebi' ile uğurladık"

Emine Erdoğan, paylaştığı fotoğrafta "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" notuna yer verdi. Emine Erdoğan'ın paylaştığı bu anlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

İşte o fotoğraflar:

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