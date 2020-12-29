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Lazio'dan Vedat Muriç'e Fenerbahçe vizesi çıkmadı

Fenerbahçe, devre arasında Vedat Muriç'i kiralamak için nabız yoklamaya başladı fakat bu girişim Lazio’nun hocası Inzaghi’den veto yedi. Inzaghi, Vedat'ın transferine izin vermedi.

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Sezon başında Vedat Muriç’i rekor bir fiyata Lazio’ya satan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine Samatta transferi yapmış, Tanzanyalıyı Cisse ve Kemal Ademi’yle yedeklemişti. Ancak gelenler Muriç’in yerini doldurmadı. Muriç de Lazio’da bekleneni veremedi.

Sarı-lacivertliler devre arasında Kosovalı yıldızı kiralamak için nabız yoklamaya başladı. Fakat bu girişim Lazio’nun hocası Inzaghi’den veto yedi. Inzaghi, Vedat'ın transferine izin vermedi.

Inzaghi, Vedat Muriç'in takıma geç ve sakat katıldığını bildiği için zamana ihtiyacı olduğu görüşünde. Kosovalı golcüden büyük umutlar içinde olan Inzaghi, Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı.

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