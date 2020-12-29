BIST 1.446
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 444,89
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Anadolu Ajansı

Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin Batman yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında öğretmen, kamu görevlisi, emniyet personeli ve ev kadının da bulunduğu şüphelilerden 10'u yakalandı.

Ekipler 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
1300 cc altı değeri 56.500 lirayı aşan araçların MTV 2021 oranı
Cristiano Ronaldo CZN Burak'ın restoranına gitti! Pideyle verdiği poz olay oldu
İstanbul'da 27 yıldır korku salıyordu! Meclis kararıyla yıkıldı
1300 cc altı araçlar MTV fiyatları kaç para oldu yeni tablo
Galatasaray'dan basketbola bir transfer daha
Erdoğan'ı mesaiye eşi Emine Erdoğan ve barınaktan sahiplendiği 'Leblebi' uğurladı
İran "COVIRAN Bereket" aşısında insan denemelerine geçti
MTV 2021 oranları hesaplama tablosu ve ödeme günleri
Esenyurt'ta ayakkabı kutusu içinde yeni doğmuş bebek bulundu
Aşı gönüllüsü Rektör Özlenen Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok
Yorumlar