1300 cc altı değeri 99 bini lirayı aşan araçlar için 2021 MTV tablosu

Araç sahibi olan vatandaşları ilgilendiren Motorlu taşıtlar vergisi 2021 oranı açıklandı. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. Peki motor hacmine göre 1300 cc altı değeri 99 bini lirayı aşan araçlar ne kadar 2021 MTV ödeyecek?

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2021 yılının yaklaşması ile birlikte araç sahiplerinin yılda 2 kez ödediği MTV oranlarına yani motorlu taşıtlar vergisine zam geldi. Motor hacmine göre değişen yeni vergiler netleşti. Buna göre 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL oldu. Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. İşte MTV 2021 oranları tablosu

1300 cc altı araçlar

Değeri 56.500'ü aşmayanlar

1-3 yaş 1.051 TL

4-6 yaş 733 TL

7-11 yaş 410 TL

12-15 yaş 309 TL

16 ve yukarı yaş : 109 TL

MTV ne zaman ödenecek:

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak.

MTV hesaplama nasıl yapılır:

1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motor hacimlerine sahip olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2021 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplama işlemi yapılıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.