Kayseri'de uyuşturucu operasyonu metamfetamin ele geçirildi 6 kişi gözaltında

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i rezidansta olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Kentteki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine taksiyi durdurdu.

Takside yapılan aramada, 9 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve aparatlar ele geçirdi.

Gözaltına alındılar

Takside bulunan Ü.K., H.A. ve F.A. gözaltına alındı. Şüpheliler ile bağlantılı olduğu değerlendirilen S.K. de Hürriyet Mahallesi'nde, O.K. ve O.S. ise Tacettin Veli Mahallesi'ndeki rezidansta gözaltına alındı.

Metamfetamin bulundu

Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında da 17 gram metamfetamin ele geçirildi.