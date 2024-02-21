Şenol Güneş'ten Güney Kore'ye yeşil ışık

Jürgen Klinsmann ile yollarını ayıran Güney Kore Milli Takımı için Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek, teklif gelmesi halinde tecrübeli teknik adamın olumlu yanıt vereceğini açıkladı.

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6 Ekim 2023 tarihinde Beşiktaş'taki görevinden ayrılan ve siyah-beyazlı takımda ikinci dönemi sona eren başarılı teknik adam Şenol Güneş hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Bir süredir takım çalıştırmayan 71 yaşındaki teknik adamın ismi Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor.

"Teklif gelirse Şenol Güneş kabul edecek"

Kore televizyonu KBS'in haberine göre; Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğüyle ilgileniyor.

Yaklaşık 20 yıldır Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olan Şeref Çiçek KBS'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek.

Daha önce Güney Kore'de görev almıştı

Çiçek, tecrübeli teknik adamın şu anda Korece öğrenmeye odaklandığını belirtti. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştırmıştı.

Güney Kore Milli Takımı'nda Jurgen Klinsmann ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı.

Güney Kore'de ilk hedef yerli teknik direktör

Bu arada haberde, Milli Takım Güçlendirme Komitesi Başkanı Jeong Hae-seong'un takımın başına yerli bir teknik adam getirmek istediği belirtildi.

Başkan Jeong Hae-seong yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tüm olasılıkları açık bıraktık ancak Mart ayında Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağımız iki maça hazırlık yapan oyuncuların belirlenmesi de dahil olmak üzere mevcut durum göz önüne alındığında, yerli antrenörlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği yönünde bir görüş var.

Milli Takım Güçlendirme Komitesi'nin, teknik direktör adaylarını belirlemek ve seçim sürecini hızlandırmak amacıyla cumartesi günü ikinci bir toplantı yapmayı planladığı kaydedildi.