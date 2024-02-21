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Altının kilogram fiyatı yükseldi! En fazla işlem yapanlar belli oldu

Altının kilogram fiyatı yükseldi! En fazla işlem yapanlar belli oldu

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 101 bin 500 liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 101 bin 138 lira, en yüksek 2 milyon 104 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda  2 milyon 101 bin 500 lira oldu. 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 451 milyon 314 bin 79,28 lira, işlem miktarı ise 1.193,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 456 milyon 601 bin 50,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, VakıfBank, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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