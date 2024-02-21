CHP'de liste krizi! İl başkanının da olduğu 20 kişilik yönetim kurulu istifa etti

Ana muhalefet partisi CHP'de liste krizleri yaşanıyor. CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve 20 kişilik yönetim kurulu istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı iddia edildi. CHP İstanbul Arnavutköy İlçe Başkanı Hüseyin Çelik ile meclis üyesi aday adayları arasında da liste krizi yaşandı. Adaylar ile Çelik arasında yaşanan tartışma polisin araya girmesiyle sonlandı.

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Ana muhalefet partisi CHP'de liste krizleri yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve 20 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa etti.

İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Reisoğlu, “Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

Bir liste krizi de İstanbul Arnavuköy'de yaşandı. Arnavutköy’de CHP ilçe Başkanı Hüseyin Çelik ile CHP Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayları arasında liste krizi yaşandı. İlçe Seçim Kurulu’nda yaşanan gerginlik sonrası çıkan tartışmada araya polis girdi.