BIST 9.312
DOLAR 31,01
EURO 33,55
ALTIN 2.021,74
HABER /  GÜNCEL

Kağıt havluların arasından 39 göçmen çıktı

Kağıt havluların arasından 39 göçmen çıktı

Düzce’de bir TIR dorsesinde düzensiz göçmenler bulundu. Şüphe üzerine durdurulan TIR’ın dorsesindeki kağıt havlular arasında 39 göçmen yakalandı.

Abone ol

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir tırın dorsesinde kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Arabacı Mahallesi mevkisinde bir TIR’ı durdurdu.

Dorsede yapılan aramada, 20 kağıt havlu balyası içerisinde oluşturulan ahşap bölmelerde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Araştırma sonucu, düzensiz göçmenlerin şüpheliyle 3 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 2 oldu
Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 2 oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Benzin ve motorine çifte indirim! Bu gece yarısı benzin 76 kuruş, motorin 1 lira 10 kuruş ucuzlayacak
Benzin ve motorine çifte indirim! Bu gece yarısı benzin 76 kuruş, motorin 1 lira 10 kuruş ucuzlayacak
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 başvuru yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 başvuru yapıldı
Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti
Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı
Bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi
Bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi
Kros motosiklet minibüs ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kros motosiklet minibüs ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
Vincenzo Montella, Şota Arveladze ile Riva'da bir araya geldi
Vincenzo Montella, Şota Arveladze ile Riva'da bir araya geldi
MHP MYK üyesi Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Murat Kurum da katıldı
MHP MYK üyesi Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Murat Kurum da katıldı