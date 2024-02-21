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Yeğeninin silahla yaraladığı amca hastanede öldü!

Yeğeninin silahla yaraladığı amca hastanede öldü!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yeğeni tarafından silahla yaralanan amca hastanede hayatını kaybetti.

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16 Şubat'ta, M.Ş. ile Özgür Mahallesi'nde yaşayan amcası Sertif Ş. (64) arasında, balıkçılık yaptıkları pazarda yaşadıkları gerginlikten dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ş, amcasına ve amcasının oğlu Erkan Ş'ye (36) tabancayla ateş etti.

Şüpheli ve o esnada yanında bulunan kardeşi D.Ş. (22) kaçtı.

Yaralı baba ve oğlu ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sertif Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Erkan Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olaydan sonra kaçan D.Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Firari cinayet zanlısı M.Ş'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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