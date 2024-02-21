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Bulgaristan vatandaşlığında yeni düzenleme! Türkiye’deki Bulgaristan göçmenleri dikkat

Bulgaristan vatandaşlığında yeni düzenleme! Türkiye’deki Bulgaristan göçmenleri dikkat

Bulgaristan Parlamentosu, Bulgaristan vatandaşlığı için yeni düzenlemeye gidiyor. Düzenlemede, vatandaşlık almak isteyenlere Bulgarca bilme koşulu getirilecek. Öte yandan bu düzenlemeyle birlikte, Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerini de yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

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Bulgaristan vatandaşı olma şartları değişiyor.  Bakanlar Kurulu'nun sunduğu yasa değişikliği teklifi, 240 üyeli Meclis'te oylamaya katılan 154 milletvekilinin oy birliği ile kabul edildi. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu iktidar yanlısı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin 36 milletvekili oylamada çekimser kaldı.

Yeni düzenlemede Bulgarca bilme zorunluluğu, Bulgaristan vatandaşlığını geri alan kişilerin çocukları için de geçerli olacak. Daha önce, Bulgaristan vatandaşlığını geri alan kişilerin çocukları da doğrudan vatandaşlığa alınıyordu.

İktidar koalisyonundaki Değişime Devam Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı Milletvekili Denitza Saçeva, yurt dışındaki Bulgar diasporanın yeni düzenlemeden zarar görmemesi için Bulgarca okulların faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasını önerdi.

Saçeva, Bulgar kökenli vatandaşların yaşadığı ülkelerde hafta sonları eğitim veren "Pazar Okulları"nın çocuk ve gençlere yönelik Bulgarca öğretimini artırmalarını teklif etti.

İkinci bir oylamanın ardından yürürlüğe girecek düzenleme, Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerini yakından ilgilendiriyor.

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