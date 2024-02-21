BIST 9.312
DOLAR 31,01
EURO 33,55
ALTIN 2.021,74
HABER /  GÜNCEL

Koç Holding'den "Ekrem İmamoğlu" açıklaması: Siyasetin bir parçası değiliz

Koç Holding'den "Ekrem İmamoğlu" açıklaması: Siyasetin bir parçası değiliz

Koç grubu, grubun Ekrem İmamoğlu’nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı iddialarına ilişkin olarak, "Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir" dedi. Grup, bu bilgiyi yayan kişilere yönelik de hukuki işlem başlatacağını bildirdi.

Abone ol

Gazeteci Enver Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Koç grubuyla anlaştığını ve onların desteğiyle Cumhurbaşkanı olacağını öne sürmüştü. Konuya ilişkin Koç grubundan açıklama geldi. 

Koç Holding internet sitesinden yayınlanan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Dijital bir yayında dile getirilen “Koç Grubu’nun Ekrem İmamoğlu’nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı” iddiası vesilesiyle açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"Tümüyle gerçek dışı"

Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için 100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir.

"İddialar, kasıtlı olarak yanlış algıya yol açmak için gündeme getiriliyor"

Son dönemde Koç Topluluğu’nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve Topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Koç Holding A.Ş."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bomba anket! Hangi parti hangi şehirde yüzde kaç oy kaybetti? İşte il il tam liste...
Foto Galeri Bomba anket! Hangi parti hangi şehirde yüzde kaç oy kaybetti? İşte il il tam liste... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yalova’da bilezik gasp ettiği iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yalova’da bilezik gasp ettiği iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ege Akersoy hakkında karar verildi! "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan adama yumruk atmıştı
Ege Akersoy hakkında karar verildi! "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan adama yumruk atmıştı
Sivasspor, Pendikspor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Pendikspor maçına hazırlanıyor
Kağıt havluların arasından 39 göçmen çıktı
Kağıt havluların arasından 39 göçmen çıktı
Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 2 oldu
Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 2 oldu
Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Benzin ve motorine çifte indirim! Bu gece yarısı benzin 76 kuruş, motorin 1 lira 10 kuruş ucuzlayacak
Benzin ve motorine çifte indirim! Bu gece yarısı benzin 76 kuruş, motorin 1 lira 10 kuruş ucuzlayacak
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 başvuru yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 başvuru yapıldı
Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti
Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı