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Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 2'nci kattan merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Millet Sokak'ta annesiyle beraber yaşadıkları ikinci kattaki evlerinin merdivenlerine çıkan 2 yaşındaki erkek çocuğu, merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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