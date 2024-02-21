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Nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 şüpheli tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’da sosyal medya hesaplarından ilan vererek, kendilerini arayan şahıslar ile buluşan ve escort ücretlerini hesaplarına havale yaptırarak 3 ayrı müştekiyi dolandıran şüpheliler yakalandı.

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Sosyal medya hesaplarından ilan verip kendilerini arayanlarla buluşan ve escort ücretlerini hesaplarına havale yaptırarak 3 ayrı müştekiyi dolandıran şahıslar yakalandı. Banka hesapları incelenen ve çok fazla kişiyi aynı yöntemle dolandıran şahısların cep telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu. Şüpheliler R.K. ve H.A.K. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı, S.K. isimli şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

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