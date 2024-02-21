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Geçmeyen öksürük ve boğaz ağrısı bitki çaylarına rağbeti artırdı

Geçmeyen öksürük ve boğaz ağrısı bitki çaylarına rağbeti artırdı

Van'da enfeksiyon sonrası haftalarca süren öksürük şikayetleri bitki çaylarına olan rağbeti artırdı.

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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da kış ayları itibariyle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Enfeksiyon sonrası kişilerin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen ve haftalarca süren öksürük şikayetlerinin artışı da dikkat çekti. Uzmanlar ise ilaçlı tedavinin yanında, vücut direncini artıran bitki çaylarını öneriyor. Kentteki aktarlar da son günlerde öksürük şikayetleri için çok sayıda vatandaşın bitki çaylarına yöneldiğini ve bu durumun ise işlerine olumlu yansıdığını belirtti. Öksürük için özel kış çaylarının yanı sıra, meyan kökü, hatmi çiçeği, özel pekmezli macun ve şurupları önerdiklerini ifade eden aktarlar, bitki tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguladı.

“Öksürüğü rahatlatıyor”
Konuya ilişkin konuşan Ebubekir Kaya isimli aktar, uzunca yıllardır şifalı bitkilerle ilgilendiğini belirtti. Kış ayına özel karışım bitki çaylarını önerdiklerini ifade eden Kaya, “Bitki çaylar öksürüğü çok rahatlatıyor. Bitki çaylarıyla birlikte sıvı da tüketilirse virüslerin vücuttan atılması daha kolay oluyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutan macunlarımızı öneriyoruz. Kışın artan hastalıklardan dolayı iş potansiyelimiz daha da artıyor” dedi.

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