Uyku uzmanı, kahve içmek için en iyi saatleri açıkladı

Sabah güne kahveyle başlayanlara kötü haber… Bir uyku uzmanı, uyanır uyanmaz veya yatmadan altı saat önce kahve içmemeniz gerektiğini açıkladı.

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Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, kortizol hormonunun kişinin uyku döngüsüne özel bir ritmi takip ettiğini, uyandıktan sonraki 30-45 dakika içinde zirveye çıktığını ve gün boyunca yavaş yavaş azaldığını söyledi.

Buna göre sabah kahvesini içmek için en iyi zamanın sabah 10 veya en erken, sabah uyandıktan 45 dakika sonra olduğu açıklandı. Belirtilen bu sürelerden daha erken içmek, zamanla kahveye karşı “bağışıklık” kazanmanızı sağlayabiliyor. Kafein, beyninizde adenozin reseptörleri adı verilen uykuyu teşvik eden reseptörleri bloke ederek çalışır ve aynı zamanda kahvenin günün geç saatlerinde tüketilmesi durumunda gece uykusunu zorlaştırabilir.

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Dr. Lee yaptığı açıklamada, “Örneğin sabah 7 civarında uyanan biriyseniz, ilk kahvenizi sabah 10 ila gece 12 civarında içmek, vücudunuz ve zihninize iyi gelir ve kafeinden en fazla faydayı alacağınız zaman olur.”

“Uyandığınızda stres hormonu kortizol seviyesinin zirvededir. Bu da uyanıklığı ve odaklanmayı artırıp aynı zamanda metabolizmayı ve bağışıklık sistemini düzenler.”

“Yüksek kortizol seviyeleri bağışıklık sisteminizi etkileyebilir ve uyandığınızda zaten zirvedeyse, gözleriniz açılır açılmaz kahve içmek yarardan çok zarar verebilir ve hatta sizi uzun süre kafeine karşı bağışık hale getirebilir." dedi.​Ayrıca, daha iyi bir gece uykusu için, özellikle de geceleri uykuya dalma sorunu yaşayanların, yatmadan en az altı saat önce kahve içmeyi bırakması öneriliyor.

Ancak Dr. Lee, bunun kişiden kişiye kafein toleransına bağlı olarak değiştiğini belirtti. "Uyku düzeninizi bozmamak için öğlen 3'ten sonra kahve, gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi herhangi bir kafein çeşidinden kaçının" dedi. "Sıcak bir içeceğe ihtiyacınız varsa bitki çaylarına geçmeyi deneyin ya da kafein ihtiyacınızı karşıladığınıza inandırmak için kafeinsiz kahveye geçin. Uyku programınız düzene girecek" diye ekledi.