Fransa'dan Gazze adımı! İsrail'i kınadılar

Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Fransa, İsrailli yetkililerin Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulması ve Filistinli nüfusun gönderilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.Abone ol
İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları devam ederken Fransa'dan çarpıcı bir İsrail açıklaması geldi.
FRANSA İSRAİL'İ KINADI
Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Fransa, İsrailli yetkililerin Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulması ve Filistinli nüfusun gönderilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.