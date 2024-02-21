SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı seyyanen zam için kulislerde konuşulan rakam

Milyonlar, emekli ikramiyeleri ve seyyanen zamda yaşanacak gelişmelere odaklandı. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş kulislerde dolaşan iddiaları tek tek sıraladı.

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Emekliye bayram ikramiyelerinin 2 bayramda için toplamda 6 bin TL olarak ödeneceği açıklandı. Yaklaşık 16 milyon emekli ise ikramiye tutarlarının artırılmasını ve seyyanen zam bekliyor.

TGRT Haber ekranlarına katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, tüm detayları açıkladı. Karakaş, kulislerde dolaşan iddiaları şu sözlerle anlattı:

"Emeklilik ikramiyesi en düşük emekli maaşına endekslensin diyenler var. Bir de asgari ücrete endekslensin denilen var. Yani kimisi demiş ki 10.000 TL olsun kimisi de demiş ki, emekli ikramiyesi 17.000 TL olsun.

Emeklilerle ilgili 67 tane değişik partiden teklifler var. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun 17 bin TL olsun deniliyor. Şimdi bir haftalık bir zamanımız kaldı. Bu bir haftalık zamanında şu anda konuşulan olay 3.000 liralık ikramiye.

ANİDEN SEYYANEN ZAM GELEBİLİR

İkramiye zaten torba yasada yer alıyor. Bu 3 bin TL duruma göre 4 bin TL veya 5 bin liraya kadar bir artış durumu var. Ancak dediğim gibi anket durumlarına göre aniden bir seyyanen zam gelirse bu konuda da şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz. Bir hafta çok uzun bir zaman onun için karamsar olmaya gerek yok.

HAKSIZLIK YAPILMAMASI LAZIM

Orada da şöyle bir haksızlık da yapılmaması gerekiyor. Şimdi daha uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenlerin de hakkını korunması lazım. Mesela bir çalışan 3.600 gün prim ödüyor. Daha kısa süre çalışmış ancak onun maaşı daha uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenine eşitlenmiş gibi oluyor. Aradaki makas daralıyor sürekli. Bu makas zaten daraldığı zaman.

Kişinin maaşından her ay kesilen kimisinin her ay 10.000 TL kesiliyor. Kimisinin 15.000 TL kesiliyor, kimisi sadece 3.000 TL kesiyor. 3.000 TL kesilenle 20.000 TL kesilenle 30 yıl boyunca kesilenle 10 yıl boyunca kesilenle aynı noktaya koyduğun zaman o zaman sosyal güvenlik sistemini iflas demek.

SEYYANEN ZAM NE KADAR OLUR?

En düşük emekli maaşı asgari ücrete gelmesi demek. 7.000 liralık seyyanen zam bu mümkün değil. Sen de söylediğin üzere verilen vaatlerin yerine getirmesi de mümkün değil. Yani temmuzda 8.000 liraydı, 12.000 TL oldu. O bu zaten mümkün değil.

En fazla olacak olan rakam açlık sınırına çekilmesi ki seçime giderken açlık sınırının altında emekli maaşımız yoktur denilebilsin ve dolayısıyla benim beklentim en fazla 4.000 veya 5.000 liralık bir seyyanen zam yapılabilir. Bu yapıldığı zaman sadece 10.000 TL olanların maaşı 14 bin 15 bin liraya çıkarıldığı zaman bu arada makas sorun olacağı için bütün emeklilere seyyanen herkese verilmesi zaten elzem.