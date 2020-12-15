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Selçuk Bayraktar'dan ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili paylaşım

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD'nin S-400 alımını nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

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BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD'nin S-400'lerle ilgli Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Bayraktar, yaptığı paylaşımda "Yeter ki biz; Tam bağımsız müreffeh ve güçlü Türkiye için, #MilliTeknolojiHamlesi'nden vazgeçmeyelim. Her zorluk güçlendirir..." ifadelerine yer verdi.

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