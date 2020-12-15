Selçuk Bayraktar'dan ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili paylaşım
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD'nin S-400 alımını nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.Abone ol
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD'nin S-400'lerle ilgli Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bayraktar, yaptığı paylaşımda "Yeter ki biz; Tam bağımsız müreffeh ve güçlü Türkiye için, #MilliTeknolojiHamlesi'nden vazgeçmeyelim. Her zorluk güçlendirir..." ifadelerine yer verdi.
Yeter ki biz;— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2020
Tam bağımsız müreffeh ve güçlü Türkiye için,#MilliTeknolojiHamlesi'nden vazgeçmeyelim.
Her zorluk güçlendirir...🚀🇹🇷#CAATSA
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzon'da 'salgın var ölebilirim' diyerek ölmeden mezarını kazdı