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38'lik Petr Cech U23 takımıyla sahalara geri döndü

Chelsea'nin 25 kişilik Premier Lig kadrosunda yer alan Petr Cech, ilk resmi maçına çıktı. Kulüpte aynı zamanda danışmanlık yapan Cech, U23 takımıyla sahalara indi.

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Sezon başında Chelsea'nin 25 kişilik Premier Lig listesine eklediği Petr Cech futbola geri döndü.

Premier Lig 2'de Tottenham'ı konuk eden Chelsea'de 38 yaşındaki Petr Cech karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Cech 17 dakikada kalesinde iki gol görürken kalan sürede üç gol bulan Chelsea, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk kez resmi bir maçta süre alan Petr Cech, son maçına 2019'un Mayıs ayında Arsenal formasıyla çıkmış ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye karşı görev yapmıştı.

2004-2015 yılları arasında Chelsea'nin kalesini koruyan Cech, 2015-2019 yılları arasında ise Arsenal'da görev yapmıştı. 2018-19 sezonunun sonunda futbolu bırakan ve bu sezon geri dönen 38 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Chelsea'de aynı zamanda danışman olarak görev yapıyor. 

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