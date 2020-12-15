MEB'e bağlı özel okul ve kreşler açıldı mı son haber geldi

Koronavirüs yasaklarının tırmanışa geçmesi ile birlikte anaokulu ve kreşler yüz yüze eğitime ara vermişti. Bu kararın ardından sıkıntı yaşayan çalışan anneleri sevindirecek haber ise son kabine toplantısı sonrasında geldi. MEB bugünden itibaren yani 15 Aralık Salı gününden itibaren tüm resmi ve özel kreşlerde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi.

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Birçok velinin merakla beklediği krei ve anaokulu kararı geldi. Müjdeli haberi Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi ve tüm kreş ve anaokullarının yeniden yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu. Yaklaşık 10 gündür kapalı olan MEB'e bağlı özel kreş ve anaokulları bugünden itibaren yeniden bir bir açılmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kamuya ait okul öncesi kurumları anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.

"Belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitim"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, yarından (15 Aralık) itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."