İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırım kararına ilişkin ''ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Abone ol

ABD, Türkiye’ye Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulayacağı yaptırımları açıkladı.

Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyor.

İran'dan kınama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."