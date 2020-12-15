Arda'dan Rakitic'e çağrı: Gel beraber oynayalım
Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından Arda Turan'ın paylaştığı fotoğrafa, "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı. Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" yanıtını verdi.Abone ol
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, Barcelona'dan takım arkadaşı Ivan Rakitic ile sosyal medya üzerinden bir diyaloğa girdi.
Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Arda Turan'a yazdı.
Rakitic, Arda Turan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı.
"Gel birlikte gol atalım kardeşim"
Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" yanıtını verdi.