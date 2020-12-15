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Sumudica, ligin en tehlikeli takımını açıkladı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, "Ligin en tehlikeli takımı Galatasaray. Tecrübeliler, dengeliler, her şeyi yapmayı biliyorlar. Fatih Terim gibi çok tecrübeli bir hocaları da var" dedi.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğini söyleyerek, "Fenerbahçe evindeki son maçı kaybetti. Şimdi lige daha da odaklandı. Lig ve kupadan başka şansları yok" dedi.

"Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir" diyen Sumudica, "Büyük bir kulüp. Bu ligde deplasmanda en iyi takım Fenerbahçe. Ancak biz de güçlü takımız" dedi.

Ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı gördüğünü söyleyen Sumudica, "Tecrübeliler, dengeliler, her şeyi yapmayı biliyorlar. Fatih Terim gibi çok tecrübeli bir hocaları da var" diye konuştu.

Sumudica son olarak, "Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım" ifadelerini kullandı. 

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