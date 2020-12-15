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Kartal'da yaşandı! Babasının cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden genç intihara kalkıştı

KARTAL'da babasının çocukluğundan beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden genç, köprüden atlamak istedi. Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, ekipler genci bir anlık dalgınlığından faydalanarak korkuluklardan çekip aldı. 

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 D-100 Karayolu Kartal Köprüsü üzerinde gece saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Çocukluğundan beri babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden E. T. (19) Kartal Köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi.

Köprünün korkuluklarında birinin olduğunu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Polisin tüm ikna çabalarına rağmen korkuluklardan inmeyen genç,  "Babasının çocukluğundan beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ama kimsenin kendisine yardımcı olmadığını" söyleyerek uzun süre direndi.

Bu sırada itfaiye ekipleri köprünün altında branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi de hazır bekledi. E. T. ile konuşmaya devam eden polisler, yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanarak korkuluklardan çekip aldı. Kurtarılan E. T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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