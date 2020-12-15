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Aydın Kuşadası'nda 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi 4,0 şiddetinde depremle sallandı. AFAD depremin saat 05.45'de 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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