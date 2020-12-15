Hollanda’da 5 haftalık karantina ilan edildi

HOLLANDA'da koronavirüs tedbirleriyle 5 haftalık karantina kararı alındığı duyuruldu. Tam kapanma 19 Ocak tarihine kadar sürecek.

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Koronavirüsle mücadeleye devam eden Hollanda, yılbaşının da yaklaşması ile birlikte ülke genelinde karantina kararı aldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ulusa sesleniş konuşmasında, karantinanın bugünden itibaren başlayacağını ve 19 Ocak’a kadar süreceğini duyurdu.

Başbakan Rutte, ülkede karantina boyunca diş poliklinikleri ve fizik tedavi merkezleri hariç spor salonları, havuzlar, saunalar gibi birçok işletmenin kapatılacağını ifade etti. Rutte, Çarşamba gününden itibaren ilk ve ortaöğretim kurumlarının da kapanarak uzaktan eğitime geçeceğini belirtti.

"2'den fazla ziyaretçi almayın"

Rutte, çocuk bakım merkezlerinin de kapanacağını, fakat görevli aileler için merkezlerin açık olacağını ifade ederken, otellerin açık olacağını ancak misafirlerine yiyecek ve içecek servisi yapamayacaklarını açıkladı. Başbakan Rutte, halkı 25 Aralık’tan itibaren mümkün olduğunca evde kalmaları ve ikiden fazla ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Hollanda Salgın Yönetimi Üyesi Mikrobiyolog Prof. Dr. Marc Bonten, karantina kararı hakkında yaptığı açıklamada, okulları ve kreşleri kapatma kararının Hollanda hükümetinin koronavirüs rakamlarını ne kadar ciddiye aldığının bir işareti olduğunu belirtti.

"Ana nedeni ebeveynlerin evde kalması"

Bounten, "Okulları kapatma fikrini masaya yatırdık. Fakat bu fikri uygulayıp uygulamama konusunda bir tavsiyede bulunmadık. Kesin bir tavsiye vermedik. Çok endişelendiğimizi ve güçlü önlemlere ihtiyaç olduğunu belirttik. Küçük çocuklar virüsün yayılmasına çok fazla bir katkı sağlamıyorlar, bu nedenle ani etki küçük olacaktır. Bu kararın alınmasının ana nedeni ebeveynlerin evde kalması ve çok fazla seyahat etmemesidir" ifadelerini kullandı.