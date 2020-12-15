ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar/TL'de sert dalgalanma

ABD'nin Türkiye'ye yapacağı S-400 yaptırımları beklentisiyle yükselen dolar/TL yükselmişti. Yaptırıların en alt perdeden olmasıyla düşüşe geçti.Dolar/TL kuru, güne 7.86 seviyesinden başladı.

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Dolar/TL kurlarında 7.86 ile 7.94 bandında dalgalı bir gün geride kalırken dün akşam saatlerinde gelen ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararında sürpriz çıkmadı.

7.86 seviyesine çekildi

Kararın gelmesinden dakikalar öncesinde 7.89 düzeyindeki dolar/TL, karar sonrasında ilk tepki olarak 7.86 seviyesine çekildi ve bu sabah saatlerine kadar buralarda dengelendi.

Yatay hareket ediyor

Bu sabahın ilk saatlerinde de döviz kurlarında yatay hareketler gözlemleniyor. Dolar/TL 7.86'nın hemen üzerinde euro/TL is 9.55-9.56 aralığında dengeleniyor.