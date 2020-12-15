BIST 1.393
DOLAR 7,86
EURO 9,54
ALTIN 464,37
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Fırça sonrası tepki

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde medya direktörlüğü görevini yapan ve Ali Koç'un başkan olmasıyla görevinden alınan Fatih Demirkol'un verdiği bilgiler sarı lacivertli kulüpte şok etkisi yarattı.

Abone ol

Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

Haber Global'de yorumculuk yapan Demirkol'un iddiasına göre; Luiz Gustavo ve sarı lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandı.

'Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun'
Olayların fitili ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendi. Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdı. Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcular, Gustavo'ya, 'Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun' diye tepki gösterdi.

'Bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum'
Sarı Lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.

Takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı
Denizlispor maçında cezalı olan Luiz Gustavo, cezasının bittiği Yeni Malatyaspor maçında ise sadece kendi görevini yaptı; takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Almanlardan bomba iddia! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede
Eski Tümamiral Cihat Yaycı ABD'nin yaptırım kararına çarpıcı yorum! Daha da güçlenir
9 ilde Adnan Oktar Suç Örgütü operasyonu! 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Jigolo kabusu yeniden hortladı: Polise gidemiyorum
Kartal'da yaşandı! Babasının cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden genç intihara kalkıştı
Yer Batman! Vicdansız şahıs hamile kadını sokak ortasında darp etti
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin konuğu Karacabey Belediyespor
Galatasaray, Kenan Karaman'ı transfer etmek istiyor
İsmail Demir kimdir aslen nereli kaç yaşında İsmail Demir biyografisi
Salih Aydın, gümüş madalya kazandı
Avrupa'da o ülkede nakit para tarih oluyor! Dijital para 2022'de hayata geçirilecek
MEB'e bağlı özel okul ve kreşler açıldı mı son haber geldi
Yorumlar