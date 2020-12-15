Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Fırça sonrası tepki

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde medya direktörlüğü görevini yapan ve Ali Koç'un başkan olmasıyla görevinden alınan Fatih Demirkol'un verdiği bilgiler sarı lacivertli kulüpte şok etkisi yarattı.

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Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Haber Global'de yorumculuk yapan Demirkol'un iddiasına göre; Luiz Gustavo ve sarı lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandı.

'Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun'

Olayların fitili ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendi. Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdı. Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcular, Gustavo'ya, 'Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun' diye tepki gösterdi.

'Bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum'

Sarı Lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.

Takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı

Denizlispor maçında cezalı olan Luiz Gustavo, cezasının bittiği Yeni Malatyaspor maçında ise sadece kendi görevini yaptı; takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı.