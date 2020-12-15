Almanlardan bomba iddia! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede

Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun sezon sonu Mesut Özil transferi için devrede olduğunu yazdı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da sezon başında şok bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Ada macerası yakında son bulacağa benziyor.

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu. Mesut Özil için bir iddia da Alman basınından geldi.

Bild'in haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Maaş pazarlığı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi bittikten sonra Mesut Özil'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.

"Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım''

Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.