Almanlardan bomba iddia! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede
Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun sezon sonu Mesut Özil transferi için devrede olduğunu yazdı.Abone ol
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da sezon başında şok bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Ada macerası yakında son bulacağa benziyor.
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Türk asıllı Alman futbolcunun MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia ediliyordu. Mesut Özil için bir iddia da Alman basınından geldi.
Bild'in haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil ile görüştüğü ve sözleşmesi bittikten sonra yıldız futbolcuyu kadroya katmaya hazırlandığı iddia edildi.
Maaş pazarlığı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi bittikten sonra Mesut Özil'i bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, yıldız futbolcuyla sıkı bir maaş pazarlığı yapılacağı, Fenerbahçe'nin garanti ücret yerine bonuslar üzerinden anlaşma yolu arayacağı kaydedildi.
"Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım''
Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek. Yıldız futbolcu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitmeden Arsenal'den ayrılmayacağım. Sözleşmem bittikten sonra kariyerimle ilgili en iyi kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Ali Koç: Güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor
İsmi Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil sorusunu da yanıtlayan Koç, "Elden oyuncu çıkarmazsak devre arasında transfer yapacak bir durumumuz yok. Bazı noktalara transfer ihtiyacımız var. Mesut Özil, Fener Ol'dan beri gündeme geliyor. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçelidir. Sezon başında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya" ifadelerini kullandı.