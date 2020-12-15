İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 231'e yükseldi.