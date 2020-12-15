Trabzon'da 'salgın var ölebilirim' diyerek ölmeden mezarını kazdı
TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde emekli Dursun Ali Karaman (76), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği endişesi ile kendi mezarını yaptı.
Köprübaşı ilçesi Küçük Doğanlı Mahallesi’nde yaşayan emekli Dursun Ali Karaman, vaka ve ölümlerde artış yaşanan koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybetme ihtimaline karşı arazisine mezarını yaptırmaya karar verdi. Evinin sarp ve kayalık arazide bulunması ve kışın yağan karla birlikte defin işlemlerinde zorluk çıkabileceğini düşünerek kolları sıvayan Karaman, kendi imkânlarıyla toprağı kazıp, 2 kişilik mezar yaptı.
Daha önceki yıllarda eşini kaybeden ve çocuklarının da başka şehirlerde olması nedeniyle ilçede salgından uzak durup tek başına izole yaşam sürdüren Karaman, boş vaktini de kenarını tuğla ile ördüğü kabrin çevre düzenleme çalışmaları ile geçiriyor.
"Herkes tedbirlere uysun"
Kabrin tamamlanmasıyla mermerden mezar taşını da hazırlatmayı planlayan Karaman, herkesin salgın tedbirlerine uyması çağrısında bulunuyor.
Ölümü halinde akrabalarının yanı sıra vatandaşların özellikle kış aylarında zahmet çekmemesi için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Karaman, şunları söyledi: