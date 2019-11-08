Şarkıcı Fatih Bulut katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak hava ateş etmeye başlayan Bulut'un davetlilerden biri engellemeye çalıştı.

HAVAYA 11 EL ATEŞ ETTİ

Bir şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran Fatih Bulut, katıldığı asker uğurlamasında dehşet saçtı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıakrtarak havaya 11 el ateş etti. Bulut'un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli şarkıcının kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silah tutukluluk yapmasıyla durdu.

TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları, şarkısıyla fenomen olduğu dönemde canlı yayına çıkardığı Fatih Bulut'a öfke kustu. Yaptığı olayın bir savunması olmadığını söyleyen sunucu Gülşen Yüksel Salt, "İlk zamanlar bir çalışta telefonu açan Fatih Bulut, şimdi çalıyor ama açmıyor" dedi.