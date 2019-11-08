MEDYA

Ece Üner "Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık"

Show TV spikeri Ece Üner, Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. "Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık." diyen Üner, Anayasa'nın 42. maddesini hatırlatarak, "Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor." dedi.

Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ileri sürülen velilerin, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhalamıştı. Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde söz konusu skandala imza atan velilere sert tepki gösterdi.

"OTİZM DEĞİL AMA CEHALET BULAŞICI BİR HASTALIKTIR"
Üner, "Otizmin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünecek kadar cahil olanlara kötü bir haberimiz var. Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık. Ön yargı bulaşıcı bir hastalık. Anayasa'nın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor. İkincisi, kınadığın şeyle sınanırsın. Üçüncüsü ve en acili, özel eğitim sınıflarına alınıp sonra topluma salınması gerekenler, o masumları yuhalayanlardır." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de bir alçak tartıştığı gençlerin köpeğini bıçaklayarak öldürdü
Fatih Terim'den operasyon! 5 ismin biletini kesti
Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı "lobi" iddialarına yanıt
İsrail'den skandal açıklama! YPG'ye bir çok kanaldan yardım ediyoruz
Hesap ver Fatih Terim! 2 yılda servet harcattın sonuç fiyasko
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kurtulmuş: "Oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesidir"
İstanbul'da motosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı
8 Kasım evde bakım maaşı yatan iller 2 il listeye girdi
Van'da HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan gözaltına alındı
Ünal Karaman: Bir çok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Bugün kandil mi 8 Kasım ne kandili var Diyanet dini günler listesi
Okan Buruk: "Bu galibiyeti Türk futboluna armağan ediyorum"
Mevlit Kandili mesajları resimli yeni kandil sözleri