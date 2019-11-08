Ece Üner "Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık"

Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ileri sürülen velilerin, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhalamıştı. Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde söz konusu skandala imza atan velilere sert tepki gösterdi.

"OTİZM DEĞİL AMA CEHALET BULAŞICI BİR HASTALIKTIR"

Üner, "Otizmin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünecek kadar cahil olanlara kötü bir haberimiz var. Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık. Ön yargı bulaşıcı bir hastalık. Anayasa'nın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor. İkincisi, kınadığın şeyle sınanırsın. Üçüncüsü ve en acili, özel eğitim sınıflarına alınıp sonra topluma salınması gerekenler, o masumları yuhalayanlardır." ifadelerini kullandı.