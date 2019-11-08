MEDYA

Azize 1. bölüm 2. fragmanı

Azize dizisi 1. bölümüyle 19 Kasım 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Azize'nin bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Azize 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Azize'nin ilk bölümünde neler yaşanacak? Azize 19 Kasım 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Azize, bir intikam ve aşk hikayesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize... Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Arınç telefonda Nedim Şener'e demediğini bırakmadı!
Bülent Arınç'tan bomba KHK açıklamaları
Wolfsberger Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Braga Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Cüneyt Özdemir, CHP ile İmamoğlu arasındaki krizi anlattı
Alman polisine PKK uyarısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mucize Doktor 10. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm fragmanı final
Mevlit Kandili mesajları resimli yeni kandil sözleri
Kadın 71. bölüm 2. fragmanı
Çukur 75. bölüm fragmanı: 3. sezon 8. bölüm
Mevlit Kandili orucu nasıl tutulur kaç gün tutmak gerekir?
Zalim İstanbul 18. bölüm 2. fragmanı
Otel odasında bikinisiyle paylaştı Acun'dan parayı alıp Miami'ye gitmişti