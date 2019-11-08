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Çukur 75. bölüm fragmanı: 3. sezon 8. bölüm

Çukur dizisi 75. yeni bölüm (3. sezon 8. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 75. yeni bölümüyle 11 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 75. yeni bölüm (3. sezon 8. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 11 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

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