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Antalya'da taksici ile gözü yaşlı İranlı turist tartışması

ANTALYA’da taksiciyle İranlı kadın turist arasında 10 TL’lik taşıma ücreti tartışması çıktı. Uzun süre ağlayan İranlı turist, taksi şoförünün kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Taksici ise, "Taksiden inip ücreti ödemek istemedi, 10 TL için kavga mı edeceğim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesindeki bir AVM’ye gitmek için taksiye binen İranlı kadın turist, iddiaya göre, bankamatikten para çekmek istedi.

İranlı turist, istediği bankamatiği bulamadığını ileri sürerek taksiciyle tartışmaya başladı.

Araçtan inen genç kadın, AVM’ye gitmek istemediğini ve taksiye yeniden binmeyeceğini söyledi.

Taksi şoförü de bankamatik ararken taksimetreye yansıyan 10 TL taşıma ücretini istedi ancak İranlı turist ücreti vermedi ve taksicinin kendisini darp ettiğini iddia ederek polisten şikayetçi oldu.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri gelirken; uzun süre ağlayan genç kadın, taksi şoförüyle arasında geçen konuyu polise anlattı.

İranlı turist, çevredeki vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışılırken taksi şoförü de sadece taksi ücretini istediğini ve 10 TL için kavga etmeyeceğini belirtti.

Taksici ayrıca üzerine atılan suçlamaları da kabul etmedi.

İranlı turist ve taksi şoförü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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