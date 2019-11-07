Taha Akyol'dan Bülent Arınç açıklaması

Usta Gazeteci Taha Akyol KHK sözleriyle eleştirilerin hedefi haline gelen ve istifası istenen Bülent Arınç’la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Akyol; Arınç susturulsun diyenlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın KHK bir faciadır açıklaması kamuoyunda büyük tartışamalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan esefle karşıladım demişti. Ak Parti‘nin içinden birçok isim de Bülent Arınç’ın FETÖ’yü aklamaya çalıştığını belirtip Arınç’ı istifaya çağırdı.

Arınç ise gelen tepkiler sonrası geri adım niteliğinde bir açıklama yaparak'KHK faciadır' cümlesiyle yanlış uygulamalardan mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak istediğini ifade etti. Bütün bu tartışmalar sonrası Arınç’ın istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.