Hande Kazanova 11-17 Kasım haftası burç yorumları perşembe gününe dikkat!

Haftaya, Ay Boğa Burcu'nda iken başlıyoruz ve hemen Salı günü öğleden sonra Boğa Burcu'nda oluşacak bir Dolunay var. Bu Dolunay oldukça güzel etkileşimlere sahip olacak. Maddi konularla ilgili ve sahip olduğumuz değerlerle alakalı, sanatsal ve ilişkilere dayalı konularda hızlı birtakım kararların karşımıza geldiğini görebiliriz.

Diğer taraftan işle ilgili konularda bağlantılarımızın kuvvetli akacağı bu hafta, önemli kişilerden güzel destekler alacağız ve hayatımıza istediğimiz sonuçları geçirmeyi de başaracağız.

Merkür, bazı konuların üzerinden bir kez daha geçmemize neden olabilir. Ama bütün bunları da gönül rahatlığı ile yapabiliriz. Perşembe gününe dikkat edelim. İlişkiler anlamında çok fazla desteklenmeyeceğiz. Hem ilişkilerimize hem parasal konulara perşembe günü dikkat etmekte fayda var.