İNTERNETHABER TV

Hande Kazanova 11-17 Kasım haftası burç yorumları perşembe gününe dikkat!

Aşk, para ve sağlık konularında 11-17 Kasım haftası sizin burcunuzu ne bekliyor? Astrolog Hande Kazanova bu hafta da tüm burçları tek tek sizler için yorumladı..

Haftaya, Ay Boğa Burcu'nda iken başlıyoruz ve hemen Salı günü öğleden sonra Boğa Burcu'nda oluşacak bir Dolunay var. Bu Dolunay oldukça güzel etkileşimlere sahip olacak. Maddi konularla ilgili ve sahip olduğumuz değerlerle alakalı, sanatsal ve ilişkilere dayalı konularda hızlı birtakım kararların karşımıza geldiğini görebiliriz.

Diğer taraftan işle ilgili konularda bağlantılarımızın kuvvetli akacağı bu hafta, önemli kişilerden güzel destekler alacağız ve hayatımıza istediğimiz sonuçları geçirmeyi de başaracağız.

Merkür, bazı konuların üzerinden bir kez daha geçmemize neden olabilir. Ama bütün bunları da gönül rahatlığı ile yapabiliriz. Perşembe gününe dikkat edelim. İlişkiler anlamında çok fazla desteklenmeyeceğiz. Hem ilişkilerimize hem parasal konulara perşembe günü dikkat etmekte fayda var.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç'tan KHK faciadır sözüne tepki gösteren Erdoğan'a yanıt
Atatürk'ün adı hutbelerde neden geçmiyor? Belgesi arşivden çıktı
DEAŞ'a Ankara'da büyük operasyon! Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı
Beşiktaş açıkladı! Abdullah Avcı şoku
Ataşehir'de 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı
Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Londra’da tiyatro binasının çatısı çöktü
Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Af yasası 2. paket ne zaman görüşülecek kimleri kapsayacak?
İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku
Rusya'da feci kaza! Yola böyle savruldular
THY ucuz bilet kampanyası 2019 100 lira ile gidilecek yerler
AK Partili Bülent Turan'dan Bülent Arınç'a tavsiye
Yarın ne kandili var 2019 Diyanet Mevlit Kandili nedir?